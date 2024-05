Susza w Wielkopolsce? Rolnicy alarmują, a ekspert uspokaja: „To nie jest jeszcze ten moment, żeby mówić o suszy”

- To, że istnieje woda w glebie, to jeszcze nic nie oznacza, potrzebne są do tego korzenie, a bardzo szybki początek sezonu wegetacyjnego spowodował, że się ładnie rozwinęły. Wszystkie rośliny, o których rozmawiamy, a które miałby być zagrożone brakiem wody, na razie nie są - tłumaczy. - To nie jest jeszcze ten moment, żeby mówić o suszy. Ja bym się nie niepokoił - dodaje.