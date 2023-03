Suszone owoce: właściwości, przeciwskazania, kalorie. Choć są bardzo zdrowe, mają dużo kalorii! Sprawdź Weronika Błaszczyk

Choć suszone owoce są bardzo zdrowe, to jednocześnie zawierają dość sporo kalorii. W 100 gramach niektóre z nich mają ponad 300 kalorii! Które suszone owoce są najbardziej kaloryczne? Koniecznie sprawdź naszą galerię! Sprawdź kaloryczność owoców suszonych ----> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (10 zdjęć)

Suszone owoce są dostępne przez cały rok. To świetna alternatywa jako zdrowa przekąska pomiędzy posiłkami lub jako dodatek do dań głównych czy deserów. Są szczególnie polecane zimą, gdy świeże, dobrej jakości owoce są trudniej dostępne. Jednak, choć zawierają wiele cennych składników i właściwości odżywczych, to należy na nie uważać, ponieważ mają sporo kalorii. Kto może jeść suszone owoce, a kto powinien na nie uważać? Jakie są właściwości suszonych owoców? Na co pomagają? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć na ten temat!