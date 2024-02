Swarzędz żąda dostępu do morza. Kraina tysiąca jezior w Wielkopolsce?

- Swarzędz żąda dostępu do morza to zapoczątkowana przez mnie akcja mająca na celu zjednoczenie się Mieszkańców i wymuszenie na władzach podniesienia jakości infrastruktury - wyjaśniał Tomasz Rybarczyk - to oddolna inicjatywa mająca na celu wymuszenie na władzach z Swarzędza respektowania potrzeb mieszkańców, a nie konkretnych grup interesów takich jak deweloperzy.