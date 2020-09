Świadczenie żłobkowe w Poznaniu: Dopłata wyniesie 600 złotych miesięcznie. Ze wsparcia skorzystają rodzice 130 dzieci

Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez poznańskich radnych na wtorkowej sesji. Projekt uchwały w tej sprawie został już pozytywnie zaakceptowany przez komisję rodziny, polityki społecznej i zdrowia. Zakłada on wsparcie finansowe dla rodziców, gdy dziecko kontynuuje pobyt w żłobku niepublicznym, którego oferta nie wygrała konkursu lub gdy maluch korzystał z poznańskiego świadczenia żłobkowego w sierpniu tego roku.

– Ostatnie świadczenie żłobkowe, które wypłaciliśmy w sierpniu, objęło 137 dzieci – mówi Grzegorz Karolczyk, dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń. – Szacujemy, że tym świadczeniem od września do końca lutego przyszłego roku zostanie objętych około 130 maluchów.

Wysokość dopłaty do miejsca w żłobku prywatnym wynosi 600 zł miesięcznie. Pieniądze są przekazywane bezpośrednio na konto placówki. –Dzięki temu koszty, jakie ponoszą rodzice dzieci chodzących do żłóbków niepublicznych, są porównywalne do opłat w miejskich placówkach. I co istotne wsparcie miasta zapewnia dziecku kontynuowanie pobytu w żłobku niepublicznym w sytuacji, gdy podmiot, który prowadzi taką placówkę, nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu ofert – podkreśla Karolczyk.