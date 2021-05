Światowy Dzień Pszczół 2021: Uratuj pszczoły, siejąc kwietną łąkę. Nasiona dostaniesz w pociągach Kolei Wielkopolskich Bogna Kisiel

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Już Albert Einstein ostrzegał, że jeśli wyginą pszczoły, to rodzajowi ludzkiemu zostaną tylko cztery lata życia. Pixabay Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W czwartek, 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. To dzięki ich pracowitości możemy jeść jabłka, czereśnie, ogórki czy nosić bawełniane koszulki. Zapylają one ponad 300 tysięcy gatunków roślin. A to właśnie rośliny są głównym źródłem naszego pokarmu. Niestety, pszczoły zaczynają ginąć na skutek pestycydów stosowanych w rolnictwie. Możemy im pomóc, siejąc kwietne łąki. Skąd wziąć nasiona? W czwartek dostaniesz je za darmo w wybranych pociągach Kolei Wielkopolskich.