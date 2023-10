Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Koalicja Obywatelska w Poznaniu: zamiast pieniędzy na kościół, pieniądze na psychologów w szkołach

- Niestety lekarze psychiatrzy mają dziś zaproponowane w systemie NFZ-u głodową stawkę, dlatego w dużej mierze odchodzą do sektora prywatnego. Mnie jako pacjentki nie interesuje to, jak NFZ rozdzieli pieniądze, bo jest ich wystarczająco dużo w systemie NFZ-u. Mnie interesuje to, żebym jako pacjentka mogła korzystać z lekarzy za składkę zdrowotną, którą przecież wszyscy płacimy

- powiedziała Kierzek-Koperska.

I dodała:

- Jako Koalicja Obywatelska mamy również postulaty zdrowotne, bo wiem, że dla Polek i Polaków jest to najważniejszy problem do rozwiązania. Na dziś wymienię trzy postulaty. Jeden - łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt do lekarza specjalisty po to, żeby każdy mógł zapisać się w każdej chwili, bez stania w kolejce, bez dzwonienia nieustannie na telefon, który nie odbiera. Dwa - likwidacja limitów w lecznictwie szpitalnym - tutaj to chyba dotknęliśmy totalnie dna, bo czekanie kilka lat na pilną wizytę jest po prostu kpiną. Trzy - powiatowe centra zdrowia - tam, gdzie są obszary pozbawione odpowiedniej diagnozy. My tutaj w Poznaniu, mając takie dobre centrum, np. POSUM, to może mamy dostęp do wszelkich lekarzy specjalistów, ale pamiętajmy, że im mniejsza miejscowość, tym ten dostęp jest bardzo utrudniony i tam też trzeba stworzyć możliwość dostępu do lekarzy specjalistów.