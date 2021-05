Święto filmów krótkometrażowych niedługo w Poznaniu. 13. edycja "Short Waves Festival" zaprezentuje ponad 250 pozycji, także w plenerze

Rambo i Szklanka Pułapka w Call of Duty! Kultowi bohaterowie kina akcji lat 80. trafili do gry

Activision dodaje do Call of Duty ekskluzywne treści z Rambo i Szklanej Pułapki - kultowych filmów akcji lat 80. Gracze przez ograniczony czas mogą wcielić się w postaci Rambo i Johna McClane'a w grach Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War i Call of Duty: Mobile.