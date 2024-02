Maximilien Seweryn urodził się w 1989 roku. To syn Andrzeja Seweryna i Mireille Maalouf. Para poznała się we Francji. Małżeństwem była w latach 1988 - 2012. Maximilien Seweryn jest jedynym ich synem. Ma dziś już 34 lata.

Maximilien Seweryn w ogóle nie mówi po polsku. Dlaczego?

- To wszystko wina taty. Dorastałem we Francji, tam chodziłem do szkoły i tam uczyłem się też niemieckiego i angielskiego. To już trzy języki. W domu nie mówiliśmy po polsku, choć tata jest Polakiem. Teraz bardzo żałuję, że nie mówię po polsku. Ale rozumiem troszeczkę - wyznał w rozmowie z "Faktem" Maximilien Seweryn.