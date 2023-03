Sytuacja bez precedensu w Wielkopolsce. Akta księdza pedofila z Chodzieży przekazał sądowi Watykan. Ich wydania odmawiał abp Gądecki

Ostatecznie sędzia Orzeł zwróciła się do Watykanu o udostępnienie akt. Sąd otrzymał je jesienią 2022 roku.

Najpierw o wydanie kościelnych akt zabiegał prokurator, ale został powstrzymany przez przełożonych. Później sędzia Katarzyna Orzeł, jeszcze przed skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Jak wskazuje Gazeta Wyborcza, w postępowaniu kościelnym ksiądz przyznał się do winy, w prokuratorskim - nie.

Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, do sądu w Chodzieży wpłynęło z Watykanu ponad 200 stron kościelnych akt z procesu księdza pedofila Krzysztofa G. Ich wydania odmawiał wcześniej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Według Gazety Wyborczej przekazane zostały nie wszystkie dokumenty, ale ich znaczna część. Co zawierają? Jest m.in. pisemne przyznanie się ks. Krzysztofa G. do molestowania Szymona, które złożył w kurii pod koniec 2015 roku, a trzy tygodnie później arcybiskup wysłał go na urlop zdrowotny.

Ks. Krzysztof G. odpowiada przed sądem za zgwałcenie i molestowanie nastoletniego wówczas ministranta Szymona. Do tych czynów miało dochodzić w latach 2001-2013.