Szczepienia dzieci od 12 do 15 lat: Jest decyzja rządu. Znamy termin. Od kiedy szczepienia przeciw COVID-19 uczniów w szkołach?

Loteria szczepionkowa to korzyści nie tylko dla zdrowia MEMY Rząd przekonuje do szczepień. Do wygrania auta, hulajnogi i pieniądze

Loteria szczepionkowa ma zachęcić Polaków do tego, by szczepili się przeciwko COVID-19. Rząd stosuje niekonwencjonalne zabiegi, aby zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. Jest to reakcja rządu na spadającą liczbę chętnych do szczepień. Szczegóły związane z loterią szczepionkową zdradził szef KPRM Michał Dworczyk. Wygrać można samochody, hulajnogi, a także pieniądze. Co na to internet? Memy internautów mówią wyraźnie - loteria szczepionkowa dla Polaków jest... zdrowa.