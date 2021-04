Szczepienia w zakładach pracy: Kto będzie mógł się szczepić i jaką szczepionką? Sprawdzamy rządowe wytyczne

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

pracowników zakładów pracy

członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych

osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące

jednoosobową działalność gospodarczą)

studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa)

członków rodzin w/w osób

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy będzie zależeć od dostępności szczepionek. Nie jest określone, jaką szczepionką będą szczepione zgłoszone osoby – będzie to zależeć od dostępnych w danym terminie preparatów w punkcie szczepień. Szczepienia będą wykonywane w zakładzie pracy lub w placówce medycznej.

Zwolnienie z pracy na czas szczepienia?

Zgodnie z rządowym dokumentem pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy.