Szkoły pozostawione same sobie? Raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnia uchybienia w pracy wielkopolskich kuratorów

Problemy polskich kuratorów. NIK ujawnia nieprawidłowości

Kurator z Wielkopolski nie analizował przyczyn niskich wyników egzaminu ósmoklasisty w podległym mu województwie. Wdrażane przez kuratorów kontrole nie obejmowały całokształtu procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych. To jedynie główne wnioski, które przedstawia raport Najwyższej Izby Kontroli. Czego jeszcze dopatrzyli się kontrolerzy?

Miśko: Zabrakło możliwości szerszej analizy

Czy szkoły rzeczywiście zostały pozostawione same sobie?

- Jest to zbyt daleko idący wniosek. W prawie wszystkich szkołach, które znam, dokonuje się analizy, np. nauczyciele matematyki, którzy stają do egzaminu na dyplomowanie czy mianowanie bardzo często w swoich osiągnięciach podają informacje: "dokonuje analizy wyników egzaminów oraz formułuje wnioski", więc ta potrzeba jest w pełni uświadomiona. Zabrakło możliwości dokonania analizy obszerniejszej. Na terenie szkoły mamy tylko kilka klas, a więc przydałaby się ta ogólniejsza, której zabrakło - tłumaczy Wojciech Miśko, zastępca przewodniczącej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.

Jak wynika z raportu, jedynie Zachodniopomorski Kurator Oświaty niezwłocznie dostosowywał plany nadzoru pedagogicznego do zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa wprowadzanych przez Ministra Edukacji w trakcie roku szkolnego.

Problematyczne wyniki egzaminów 8-klasisty

Wielkopolski Kurator Oświaty w ogóle nie zlecał opracowania programów naprawczych, tłumacząc to szczególnymi okolicznościami funkcjonowania szkół w okresie pandemii oraz napływem uchodźców z Ukrainy. Mimo iż przeprowadzał analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, to nie formułował jednak wniosków oraz nie diagnozował przyczyn osiągania w wybranych do kontroli województwach wyników egzaminu ósmoklasisty na poziomie niższym od średniej krajowej.