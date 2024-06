Szpital im. Strusia w Poznaniu wykorzystuje nowoczesne metody leczenia chorób kardiologicznych. Jako pierwszy w Polsce!

– W ablacji migotania przedsionków chodzi o to, żeby nie wpuścić arytmii do przedsionka. Ona powstaje w żyłach płucnych i my, tak jak elektrycy, izolujemy je, żeby arytmia nie poszła dalej – mówi dr n. med. Artur Fuglewicz, kardiolog, kierownik Pracowni Elektrofizjologii. – Tu używamy nowej energii. Jest ona dostarczana szybko, co znacznie skraca czas zabiegu, a ponadto jest bezpieczna – dodaje.