Szpital w Wolicy pod Kaliszem będzie leczyć pacjentów pocovidowych. W planach jest jego rozbudowa

Szkoły rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. "Zaczniemy od odbudowania relacji"

Od poniedziałku, 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Co czeka na nich w szkole? Jednych lista sprawdzianów weryfikujących to, czego się nauczyli, innych nadrabianie zaległości. Natomiast niektóre szkoły, jak na przykład Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, postanowiły zrezygnować z gonitwy za czerwonym paskiem i postawić na ponowne nawiązywanie relacji oraz dostosowania programu nauczania do potrzeb i zainteresowań uczniów. O pomyśle na inny powrót do szkoły uczniów opowiedziała dyrektorka poznańskiego SP Cogito, Marzena Kędra.