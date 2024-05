Szybsze pociągi Kolei Wielkopolskich mają wyruszać ze stacji Poznań Główny w trzech kierunkach: do Leszna, Konina i Gniezna.

Będą one osiągały prędkość nawet 160km/h i nie będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach, a jedynie w większych miejscowościach jak Czempiń, Mosina czy Września i Słupca.

Jak informuje portal rynek-kolejowy.pl, ekspres regionalny trasę z Poznania do Leszna pokona w ok. 40 minut. A trasa Konin-Poznań będzie krótsza niż dotychczas o ok. 30 minut.