Co dalej z budową Teatru Muzycznego w Poznaniu?

Nowy Teatr Muzyczny miał powstać do 2027 r.

- 390 milionów i Teatr Muzyczny będzie miał swoją nową siedzibę w 2027 roku. Jest to pierwsza inwestycja kulturalna od czasów II wojny światowej, gdzie budujemy nowa siedzibę dla jakiejś instytucji - Teatru Muzycznego. Jest to bardzo znaczący projekt - mówił podczas konferencji 2 kwietnia Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

Krajowa Izba Odwoławcza staje po stronie innego oferenta

Optymizm prezydenta Poznania okazał się na wyrost. Od początku roku pierwszy z oferentów - Dekpol - walczył przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jego skarga dotyczyła kryteriów jakościowych i cenowych w ocenie ofert przetargowych. 7 lutego doprowadziło to do anulowania procedury wyboru generalnego wykonawcy , o czym informowaliśmy na łamach Głosu jako pierwsi.

Komisja zdecydowała się jednak przystąpić do wyboru ponownie. 29 marca wybrano firmę Adamietz na generalnego wykonawcę inwestycji. Walka Dekpolu przed KIO nie skończyła się. Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadne argumenty firmy.

Gdy w lutym zapytaliśmy Teatr Muzyczny o to, czy jako zamawiający liczy się z koniecznością rozpisania nowego przetargu, Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Teatru odpowiedziała:

Jeśli tak się stanie, budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego opóźni się o co najmniej rok. Oznacza to, że pod znakiem zapytania stanie finansowanie budowy z funduszy Unii Europejskiej - te należy rozliczyć do końca 2027 r. Pozostałe środki na budowę teatru zagwarantowały Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiat poznański i miasto Poznań.