Ta witamina wzmocni twoją odporność i spowolni proces starzenia. Sprawdź, w czym, oprócz cytrusów, znajduje się witamina C i jak działa

Witamina C to jedna z ważniejszych substancji w naszym organizmie. Nie tylko pomaga zmniejszyć ryzyko przeziębienia, z czego jest najbardziej znana, ale również spowalnia proces starzenia czy przyspiesza gojenie ran. Jej odpowiednia ilość w organizmie może być zapewniona m.in. poprzez jedzenie niektórych owoców lub warzyw, ale również przez suplementację. Niestety, nadmiar witaminy C w organizmie może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jak znaleźć równowagę i skąd czerpać witaminę C? Oto kluczowe informacje.

Rola witaminy C w organizmie

Witamina C od dawna jest kojarzona z profilaktyką chorób infekcyjnych, zwłaszcza w okresach zwiększonego ryzyka, takich jak sezon grypowy. Choć nie jest to środek, który bezpośrednio zwalcza infekcje, regularne przyjmowanie kwasu askorbinowego może znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania. Jest to szczególnie istotne dla osób, które są narażone na częste kontakty z patogenami, na przykład w miejscach publicznych czy podczas podróży.

Najbardziej spektakularne efekty profilaktyczne witaminy C obserwuje się u osób aktywnie uprawiających sport, zwłaszcza na świeżym powietrzu w chłodniejsze dni. Sportowcy, którzy regularnie suplementują witaminę C, chorują nawet o połowę rzadziej niż osoby, które nie przyjmują takiej profilaktyki. To pokazuje, jak ważne jest dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych, które wspierają system immunologiczny.

Antyoksydacja i wpływ na skórę

Witamina C jest ceniona nie tylko za swoje właściwości wspomagające układ odpornościowy, ale także za działanie antyoksydacyjne. Jako naturalny przeciwutleniacz, witamina C chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, przyczyniając się tym samym do spowolnienia procesów starzenia. Dodatkowo, kwas askorbinowy przyspiesza gojenie się ran, co jest szczególnie istotne w przypadku osób aktywnych fizycznie, które są narażone na różnego rodzaju urazy.

Witamina C ma również znaczący wpływ na wygląd i zdrowie skóry. Przyspiesza syntezę kolagenu, co przekłada się na większą elastyczność skóry i mniejszą widoczność zmarszczek. Regularne przyjmowanie witaminy C może więc być jednym z elementów profilaktyki antyagingowej.

Wsparcie dla układu krążenia i nie tylko

Witamina C wykazuje również pozytywny wpływ na układ krążenia. Dzięki swoim właściwościom, witamina ta może obniżać ciśnienie krwi oraz poziom złego cholesterolu, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka rozwoju miażdżycy. Ponadto, kwas askorbinowy uszczelnia naczynia krwionośne, co jest ważne w profilaktyce chorób serca.

Wśród innych korzyści zdrowotnych witaminy C warto wymienić jej działanie przeciwbólowe, wspomaganie absorpcji żelaza z pożywienia oraz udział w syntezie niektórych neuroprzekaźników i kortykosteroidów.

Źródła witaminy C

Jak powszechnie wiadomo, źródłem witaminy C są przede wszystkim cytrusy. Jednak jak się okazuje, stężenie tej substancji w owocach i warzywach może być bardzo zróżnicowane. Czarna porzeczka i żółta papryka zaskakują wysoką zawartością tego składnika - 180 miligramów na 100 gramów. Jednak to dzika róża jest absolutnym liderem, oferując nawet do 700 miligramów witaminy C na 100 gramów produktu.

W porównaniu, popularne owoce takie jak jabłka czy gruszki, zawierają jej zaledwie około 5 miligramów. Ta różnica w zawartości kwasu askorbinowego pokazuje, jak ważne jest urozmaicenie diety i sięganie po mniej oczywiste źródła witamin.

Witamina C w suplementach

Rynek farmaceutyczny oferuje szeroką gamę preparatów z witaminą C, przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wśród nich znajdziemy krople doustne, żelki, proszki do sporządzania roztworów, a także tabletki do rozgryzania i żucia czy musujące.

Warto jednak pamiętać, że mimo dostępności i wygody stosowania suplementów, kluczową rolę powinny odgrywać naturalne źródła witaminy C. Suplementacja może być wartościowym wsparciem, ale nie zastąpi pełnowartościowej diety.

Witamina C jest również dodawana do produktów przeznaczonych na przeziębienie, najczęściej w formie saszetek z proszkiem do rozpuszczenia. Takie preparaty mogą zawierać również inne substancje, takie jak paracetamol czy wapno, wspierając organizm w walce z infekcjami.

Kwas askorbinowy wykorzystywany jest też w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący. Zapobiega on zmianom zapachu w mrożonkach, konserwach czy napojach, a nawet jest dodawany do mąki.

Niedobór witaminy C - jak wpływa na nasze zdrowie

Niedobór kwasu askorbowego może objawiać się na wiele sposobów i może dotyczyć wielu różnych funkcji organizmu. Do najczęściej obserwowanych należą:

skłonność do krwawień,

osłabienie przy wysiłku fizycznym,

często pojawiające się siniaki,

trudno gojące się rany,

podwyższenie poziomu ciśnienia we krwi,

stany zapalne zębów i dziąseł,

bolące stawy i mięśnie.

Choć te objawy mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, to ich wspólnym mianownikiem jest właśnie niedobór witaminy C, która jest niezbędna do utrzymania zdrowia naczyń krwionośnych, skóry, kości i systemu odpornościowego.

Nadmiar witaminy C – rzadki, ale realny problem

Zbyt duże ilości witaminy C mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak kamica nerkowa, co burzy popularny mit o jej całkowitej nieszkodliwości. Dlatego też, zamiast polegać wyłącznie na suplementach, lepiej opierać się na naturalnych źródłach witaminy C, takich jak owoce i warzywa.

Kobiety w ciąży powinny zwracać szczególną uwagę na ilość przyjmowanej witaminy C. Badania wykazały, że nadmierne ilości tej witaminy mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu.

Przyjmowanie zbyt dużych dawek witaminy C, szczególnie powyżej 1000 miligramów na dobę, może prowadzić do szeregu innych skutków ubocznych. Nadmiar tej witaminy w organizmie nie jest obojętny dla naszego zdrowia i może prowadzić do niepożądanych reakcji.

Należy pamiętać, że każdy organizm jest inny i to, co dla jednej osoby jest bezpieczną dawką, dla innej może być już nadmiarem. Dlatego zawsze warto konsultować się z lekarzem lub dietetykiem przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek suplementów, w tym również witaminy C.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected].

Wideo Niebezpieczne komary w Europie