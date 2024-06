Tajemnicze miejsce na mapie Polski. To tu ukrywano broń atomową. Miała trafić do wojsk "jednorazowego użytku" spod Poznania

Tu magazynowano broń atomową. Miała trafić do wojsk "jednorazowego użytku" spod Poznania!Taka jednostka w całym polskim wojsku była tylko jedna. Podpoznańskie Biedrusko było wówczas terenem zamkniętym. Wjazdu do miejscowości strzegły dwa posterunki kontrolne, a do przekroczenia szlabanów konieczne było specjalne zezwolenie od dowódcy garnizonu. Do 1993 roku w Biedrusku stacjonowała jednostka wojskowa 1549 - oficjalnie znana jako 36 Brygada Artylerii lub 3 Warszawska Brygada Artylerii. Jej prawdziwe przeznaczenie zdradzała jedynie nazwa niejawna, czyli 3 Frontowa Brygada Rakiet Operacyjno-Taktycznych. KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DALEJ!

Tekst i fot. Zbyszek Snusz