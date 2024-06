Tak bawią się Poznaniacy na festiwalu Ethno Port 2024 w Poznaniu. Koncerty, wystawy, kiermasze. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu"!

Już po raz 16. Poznań staje się międzynarodową stolicą muzyki etnicznej. Festiwal Ethno Port, odbywający się w sercu miasta, zaprasza w tym roku na muzyczną podróż do tak egzotycznych zakątków świata jak: Mongolia, Korea Południowa, Mauritius, Indie, RPA, Palestyna i Gruzja. Nie zabraknie również występów rodzimych kapel oraz formacji wielonarodowych z całej Europy. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że Ethno Port to nie tylko okazja do wsłuchania się w unikalne dźwięki, ale również do głębszego poznania i szacunku dla różnorodności kulturowej.