Tak będzie wyglądał nowy budynek na Jeżycach w Poznaniu. Architekci przedstawili wizualizacje! Internauci podzieleni

Nowy budynek w Poznaniu. Tak ma wyglądać!

- Projektować na Jeżycach to dla nas zawsze frajda i wyzwanie. Budynek przy ul. Wąskiej zaprojektowany dla Constructa Plus to kolejna przygoda architektoniczna z tym inwestorem - napisali.

Koncepcja budynku. Dlaczego wygląda tak a nie inaczej?

Internauci podzieleni. "Nie podobają mi się takie dziwadła"

Internauci zwracają również uwagę na to, że jest to nowoczesna bryła niepasująca do klimatu Jeżyc. Inni twierdzą, że wygląda ciekawie i że "świetnie się zapowiada". Pani Patrycja dodała, że nie wie co na to konserwator zabytków i uważa, że za 15-20 lat budynek będzie wyglądał jak "plomby z lat dziewięćdziesiątych".