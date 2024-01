Tak dziś wygląda Jane Fonda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [5.01.2024]

Jane Fonda pochodziła z rodziny aktorskiej. Jest córką Henry'ego Fondy.

- Jane Fonda pochodziła z rodziny aktorskiej, z tradycjami. Dlatego szybko weszła w świat kina. Jej dzieciństwo było jednak trudne. Jej ojciec był wybitnym aktorem, który swoje życie dzielił między Boradway a Hollywood. Był w ciągłej podróży. Z tego powodu dom Jane Fondy był trochę rozedrgany. Ona miała dość trudne relacje z ojcem. On nie akceptował ani jej wyglądu, ani aktorstwa - opowiadała w programie "Pytanie na śniadanie" Beata Zaborek, filmoznawca.

Gdy była nastolatką, jej mama popełniła samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym.

- Jane Fonda nigdy nie usłyszała miłych słów od ojca. Zawsze mówił, że jest gruba. Ona zmagała się z bulimią. Miała również anoreksję. Dziś mówi o tym otwarcie. Uważamy ją za symbol seksu, a ona do 45 roku życia twierdziła, że nie jest godna tych pochwał - opowiadała w "Pytaniu na śniadanie" dziennikarka Aleksandra Grysz.

W latach 60. XX wieku Jane Fonda wyjechała do Paryża.

We Francji trafiła na Rogera Vadima, reżysera i scenarzystę, który wcześniej wylansował miedzy innymi Brigitte Bardot. I tu rozpoczęła się jej wielka kariera filmowa. Jane Fonda nie bała się eksperymentować i przyjmować bardzo ambitne role.

Jane Fonda zagrała między innymi w takich filmach jak:

Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród filmowych:

W latach 80. XX wieku Jane Fonda układała własne ćwiczenia aerobiku. Pisała o tym książki i wydawała kasety wideo.

- Jak ja się urodziłam, to ona miała 60 lat. Moja mama, jeszcze będąc ze mną w ciąży, sprzedawała kasety VHS. A kaseta VHS z ćwiczeniami Jane Fondy jest najlepiej sprzedającą się kasetą wszech czasów - przypomniała w "Pytaniu na śniadanie" dziennikarka Aleksandra Grysz.

Do dziś w internecie można znaleźć wiele filmów w jej charakterystycznym stroju treningowym: trykot, legginsy i obowiązkowe getry.

Zdradziła również sposoby Jane Fondy na jej dobry wygląd w wieku 85 lat:

Jane Fonda jest aktywistką.

Cały czas walczy o to, by władze Stanów Zjednoczonych przykładały większą wagę do ochrony klimatu. Propagowała również świadome rodzicielstwo, zajmowała się problemami Trzeciego świata i ochroną zwierząt.