Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [23.06.2024]

Kim jest Karolina Czarnecka?

Słynna piosenka "Hera, Koka, Hasz, LSD"

O Karolinie Czarneckiej zrobiło się głośno w 2024 roku, kiedy na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu zaśpiewała piosenkę "Hera, Koka, Hasz, LSD". To oryginalna interpretacja utworu "Heroin and Cocaine" autorstwa The Tiger Lillies, która stała się hitem zarówno na festiwalu, jak i na YouTube. W ciągu tygodnia występ Czarneckiej zdobył półtora miliona wyświetleń, co w tamtym czasie było imponującym wynikiem.