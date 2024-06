Tak dziś wygląda Ola - córka Kasi Kowalskiej. Niedawno skończyła 27 lat. Mamy zdjęcia!

Kasia Kowalska – życie prywatne i muzyczne

Kasia Kowalska przyszła na świat 13 czerwca 1973 roku w Sulejówku, co oznacza, że niedawno obchodziła swoje 51. urodziny . Już od najmłodszych lat wykazywała ogromne talenty muzyczne. Śpiewała w chórze kościelnym i na zbiórkach zuchowych. W czasach licealnych pracowała jako kelnerka, aby zarobić na swój pierwszy wyjazd na festiwal w Jarocinie. Choć nie udało jej się dostać na polonistykę, postanowiła poświęcić się muzyce, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Kasia Kowalska to piosenkarka, autorka tekstów i producentka. W wolnym czasie uprawia windsurfing, żegluje, pływa, jeździ na nartach. Zobacz jak mieszka i żyje. Wokalistka 13 czerwca 2023 obchodziła…

Kasia Kowalska - początki kariery i przełomowe momenty

Sukcesy i nagrody Kasi Kowalskiej

Jej debiutancka płyta zawierała hity, które szybko stały się popularne w całym kraju: "Wyznanie", "Jak rzecz", "Oto ja", "Kto może to dać", "A to, co mam…".