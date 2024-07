Tak dziś wygląda Steve Guttenberg, czyli Mahoney z "Akademii Policyjnej", Aktor wkrótce skończy 66 lat. Zobaczcie jego zdjęcia! [11.07.2024]

Ile lat ma Steve Guttenberg?

Steve Guttenberg filmy - grał w "Akademii policyjnej. Gdzie jeszcze?

Steve Guttenberg po raz pierwszych na ekranach pojawił się w filmach "Kwestia odwagi" i "Rollercoaster". Były to niewielkie role. Rok później zobaczyliśmy go w filmie "Chłopcy z Brazylii". Przełomem w karierze Steve'a Guttenberga był rok 1982, kiedy to zagrał w dramacie komediowym "Diner". Dzięki tej roli otrzymał kolejną, mianowicie Mahoneya z komedii "Akademia policyjna". Film odniósł olbrzymi sukces, a Steve Guttenberg został niekwestionowaną gwiazdą amerykańskiej komedii. Wyprodukowanie tego filmu kosztował nieco ponad 4 miliony dolarów, a przyniósł on prawie 150 milionów zysku. Był chętnie oglądany na całym świecie. Nic dziwnego, że film doczekał się kontynuacji: