Tak kiedyś wyglądał stadion na Golęcinie w Poznaniu. Zobacz wyjątkowe archiwalne zdjęcia. Były robione z wojskowego helikoptera

Tak kiedyś wyglądał stadion Olimpii w Poznaniu. Zobaczcie wyjątkowe fotografie:

To nie wszystko, co dla Was mamy. Plac Wolności, jeszcze bez Fontanny Wolności, wybudowanej w 2012 roku. 52-metrowa futurystyczna Wieża Górnośląska z 1911 roku. Hotel Polonia wybudowany w zaledwie 13 miesięcy. Takie miasto odeszło już w zapomnienie. Nikt jeszcze nie wymyślił sposobu na cofnięcie się w czasie, mimo to możemy zobaczyć, jak pięknie prezentowało się wtedy miasto. Wszystko dzięki wyjątkowym fotografiom Henryka Poddębskiego, które znaleźliśmy w Narodowym Archiwum Cyfrowym.