Tak mieszka Barbara Parzęczewska, zwyciężczyni "The Voice Senior 2". Zobaczcie zdjęcia [3.07.2024]

Program "The Voice Senior" w TVP 2 odmienił życie Barbary Parzęczewskiej ze Skorzęcina w Wielkopolsce. Rozwija się muzycznie, coraz częściej koncertuje, robi to co kocha. Publiczność ją uwielbia. Ludzie są dla niej bardzo mili i dają jej wiele energii. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina. Zdjęcia >>>>>

Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina w Wielopolsce, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Senior" w TVP 2. Barbara Parzęczewska zaprosiła do swojego domku ekipę programu "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie zdjęcia!

Tak mieszka i żyje na co dzień Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina

Program "The Voice Senior" w TVP 2 odmienił życie Barbary Parzęczewskiej ze Skorzęcina w Wielkopolsce. Rozwija się muzycznie, coraz częściej koncertuje, robi to co kocha. Publiczność ją uwielbia. Ludzie są dla niej bardzo mili i dają jej wiele energii.

Właśnie wydała płytę "Płomienne dni", czyli spełniła swoje wielke muzyczne marzenie. - Jest to album poświęcony mojemu mężowi Ireneuszowi. Odszedł od nas w 2020 roku. Nie ma dnia, żebym o nim nie myślała. Ja ciągle czuję jego obecność w moim domku. Dlatego jestem taka szczęśliwa. To wszystko jest zawarte w tych utworach. Ireneusz bardzo by się cieszył, gdyby dziś widział mnie na scenie - wyznała w programie "Pytanie na śniadanie" Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina.

Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina przekonuje, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.

- Basia to kobieta o wielkim sercu, która magnetyzuje publiczność. Jest doskonałym przykładem na to, że muzyka łączy pokolenia - mówiła Renata Brukiewicz, koleżanka Barbary Parzęczewskiej.

Barbara Parzęczewska na przedramieniu zrobiła sobie tatuaż. - W ten sposób chciałam sobie samej udowodnić, że mimo tego co mnie spotkało przykrego, dam radę w życiu - wyznała. Ma jeszcze jedną pasję. Maluje obrazy. Sporo ich w jej domku. - Malując przelewam na obrazy to co mnie w duszy boli, to co przez uczucia nie można często wyrazić - tłumaczyła.

Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina:

„The Voice of Senior” to niejedyny program, w którym brała udział. Jakiś czas temu wystąpiła w niemieckiej wersji tego program i doszła do samego finału.

Wideo Polacy ocenili rząd Tuska. Zaskakujące wyniki