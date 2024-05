Tak mieszka Beata z "Rolnik szuka żony 11". Ma dom i gospodarstwo na obrzeżach miasta. Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024]

- Nie chciałabym, aby partner próbował ograniczać moją wolność. Ale też nie wyobrażam sobie tego w drugą stronę. Nigdy nie byłam w żadnej dłuższej relacji. Były spotkania, próby, ale nigdy to się nie udawało. Na pewno na co dzień brakuje mi towarzystwa. Nawet te najfajniejsze chwile dobrze przeżywać z kimś razem. Chciałabym mieć z kimś wyjść do kina, do teatru, ale też po prostu razem pobyć w leniwe niedzielne popołudnia - wyznała w programie "Rolnik szuka żony" Beata z Wielkopolski.