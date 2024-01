Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [14.01.2024] Dariusz Nawrocki

Przed nami 10. jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony". Premierowy odcinek będziemy mogli zobaczyć w TVP 1 17 września o godzinie 21.15. Na listy w tym roku czekało ośmioro rolników, w tym dwie kobiety. Jedną z nich jest Anna z Wielkopolski.Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z Wielkopolski. Tak wygląda jej dom i gospodarstwo. Zobaczcie zdjęcia >>>> screen z programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1 Zobacz galerię (17 zdjęć)

Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"