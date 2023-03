Tak mieszka i żyje Kinga Rusin. Na zdjęciach chwali się swoją figurą!

Kinga Rusin: wiek, partner, dzieci, rodzice, instagram, kosmetyki

Jest córką Marii i Pawła Rusinów. Jej matka była wieloletnią pracownicą biura handlu zagranicznego Telewizji Polskiej. Gdy miała pięć lat, jej rodzice się rozstali, a następnie wzięli rozwód . Jej dziadek, por. Stefan Czyżewski, w wieku 16 lat zaciągnął się do Legionów Piłsudskiego i jako oficer Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego dowodził zgrupowaniem Albatros; zginął w obronie PASTy, ratując żołnierza. Jej matką chrzestną była artystka Danuta Rinn .

Kinga Rusin-Lis urodziła się 9 marca 1971 roku w Warszawie. To polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, aktywistka społeczna i przedsiębiorczyni.

Od 7 zł do nawet kilkunastu tysięcy. Takie emerytury dostają gwiazdy. Mamy kwoty!

Zobacz, jak żyje na co dzień.

Warto też wspomnieć, że w lutym 2020 roku opublikowała tam swoje zdjęcie z Adele, które podpisała opisem nawiązującym do prywatnego przyjęcia po 92. ceremonii wręczenia Oscarów.

Tak mieszka i żyje Julia Kamińska, serialowa "Brzydula". Jest teraz nie do poznania!

Małgorzata Rozenek-Majdan: tak mieszka i żyje na co dzień

Kinga Rusin: praca

Pracę w mediach rozpoczęła w 1993 roku w TVP najpierw jako prezenterka oprawy dnia, a potem jako członkini redakcji Teleexpressu. W czerwcu 1994 zamieszkała z ówczesnym mężem Tomaszem Lisem w Waszyngtonie, gdzie realizowała reportaże i materiały informacyjne dla TVP oraz pisała artykuły do miesięcznika „Twój Styl”.

We wrześniu 2005 roku została jedną z prowadzących program Dzień Dobry TVN. W grudniu 2007 współprowadziła program Po prostu taniec, a w latach 2007–2015 pracowała na planie programu You Can Dance – Po prostu tańcz jako prowadząca bądź jurorka.