Tak mieszkają Katarzyna i Cezary Żak. Taki dom mają na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia! [20.02.2024]

Katarzyna i Cezary Żak - jak się poznali?

Na swoje wesele zarobili pracując we Francji. Czym się tam zajmowali? Remontowali mieszkania.

- Bardzo chcieliśmy być razem, wyrwać się z naszych konserwatywnych domów. I małżeństwo było jedynym sposobem, żeby po ludzku i z godnością wyprowadzić się od rodziców. I zacząć żyć na własny rachunek. Przed ślubem byliśmy ze sobą dwa lata i to był bardzo fajny czas - wspominała w rozmowie z "Galą" Katarzyna Żak.

Katarzyna i Cezary Żak ślub wzięli 39 lat temu. Poznali w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Po dwóch latach znajomości stanęli na ślubnym kobiercu.

Katarzyna i Cezary Żakowie to jedna z ulubionych polskich show–biznesowych par. Znani ze świetnych ról, a zarazem niezwykle skromni aktorzy, cieszą się ogromną sympatią widzów. Zdarza im się…

Tak żyją Katarzyna i Cezary Żak

Katarzyna i Cezary Żak najpierw zamieszkali we Wrocławiu. Potem przeprowadzili się do Sulejówka, do swojego pierwszego z czterech domów.