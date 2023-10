Tak mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [28.10.2023]

Po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony", Klaudia i Valentyn postanowili zamieszkać razem. Wybrali dom Klaudii na Podlasiu. Jak informuje "Pomponik", Valentyn zmienił nawet miejsce pracy, by być bliżej Klaudii.

- Valentynek jest u mnie i odnajduje się super, nie czuje się skrępowany. Jak jadę do pracy, bo pracuję też w sklepie, nie tylko na gospodarstwie, to on zostaje sam i wie co i jak. Chętnie pomaga. Byłam sceptycznie nastawiona do mieszkania razem, ale jak już zamieszkaliśmy, to mam taką swobodę, taki luz - zdradziła w rozmowie z "Pomponikiem" Klaudia.