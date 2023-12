Tak na pokazie mody prezentowały się Monika Mrozowska, Emilia Dankwa i Iwona Węgrowska. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023]

Charytatywny pokaz mody "Gwiazdy dzieciom" w Grodzisku Mazowieckim został zorganizowany dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. To już tradycja. Gwiazdy znane z polskiej sceny i telewizji prezentowały cudne stroje razem z dziećmi, które są podopiecznymi grodziskiego ośrodka.

- Przed Mikołajkami ubieramy w ciepłe ubranka dzieci, głównie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Dzieci występują z gwiazdami i to jest dla nich chyba największą frajdą. Dzięki temu same mogą poczuć się jak gwiazdy na czerwonym dywanie, w błysku fleszy. Dzieci otrzymują wszystkie ubrania, w których występują. Cieszę się, że w tej edycji dołączyły do nas małe firmy szyjące ubrania dla dzieci - powiedziała w rozmowie z AKPA Hanna Głowacka, pomysłodawczyni i organizatorka pokazu mody "Gwiazdy dzieciom" w Grodzisku Mazowieckim.