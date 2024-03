Tak teraz wygląda palmiarnia poznańska. Wkrótce rozpocznie się jej przebudowa. Zobacz zdjęcia!

Palmiarnia poznańska ma ponad 100 lat

Pierwsze rozbudowy palmiarnia przeszła w 1922 r. i przed rozpoczęciem Powszechnej Wystawy Krajowej w 1926 r. Zniszczona poważnie podczas wojny, z przetrzebionymi zbiorami, które nie przetrwały zim, została ponownie otwarta w 1946 r. Dużą część roślin sprowadzono z likwidowanych majątków ziemskich. Kolejna rozbudowa ma miejsce w 1961 r., ale już w 1978 r. ze względu na stan techniczny palmiarnia zostaje zamknięta dla odwiedzających. Kolejna przebudowa trwa od 1982 r. do 1992 r. Wówczas obiekt otrzymuje obecną kubaturę 46 tys. m sześć.

Na początku XX w., w 1902 r., Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic przekazało miastu swoją szkółkę drzew na cele parkowe. W 1904 r., na tym terenie, który obecnie zajmuje park Wilsona, zakończono urządzanie pierwszego w mieście ogrodu botanicznego. W 1910 r. rozpoczęto budowę pierwszej palmiarni, powierzchni 534 mkw., gdzie zamierzano prezentować palmy, kaktusy i inne rośliny tropikalne.

Roślinność z całego świata

Zwiedzanie palmiarni poznańskiej

Od wtorku do piątku palmiarnia jest czynna w godzinach od 9 do 16. Ostatnie wejście możliwe jest na godzinę przed zamknięciem. W soboty, niedziele i święta obiekt czynny jest do godz. 17. W poniedziałki obiekt jest zamknięty.