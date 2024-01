Tak ubiera się Maluba, zwyciężczyni programu Projekt Lady TVN. Zobaczcie zdjęcia!

- Jestem zadowolona, bo plan w stu procentach został zrealizowany. Robiłam dokładnie to, co mówił mi trener. Była tutaj chłodna głowa. Chcę mieć sto procent "fanu" z tego co robię. To był pot, niejednokrotnie łzy, bo nie miałam siły na treningi. Dla mnie to był taki wysiłek, że walczyłam sama ze sobą - powiedziała po walce Maluba.