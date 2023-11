Tak wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [9.11.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Oto Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!