Tak wygląda dziś Angelina Jolie. Właśnie obchodziła 48. urodziny. Zobaczcie zdjęcia! [23.06.2023]

Angelina Jolie należy do najlepiej zarabiających aktorek na świecie.

Ile lat ma Angelina Jolie?

Angelina Jolie urodziła się 4 czerwca 1975 roku w Los Angeles. Niedawno skończyła więc 48 lat. Jest córką Jona Voighta, również wielkiego aktora. Jej matką jest Marcheline Bertrand, także aktorka. Angelina Jolie była więc skazana na to, by pójść w ślady rodziców. Zadebiutowała u boku ojca w 1982 roku w filmie "Szukając wyjścia". Miała wówczas zaledwie 7 lat.

Kariera aktorska Angeliny Jolie

Życie prywatne Angeliny Jolie

Swojego pierwszego męża poznała na planie filmu "Hakerzy". Był to Jonny Lee Miller. Wyszła za niego w 1996 roku. Pod koniec XX wieku związała się z innym aktorem - Timothym Huttonem, który był od niej o 15 lat starszy. Na początku XX wieku wyszła za mąż za starszego o 20 lat aktora i piosenkarza Billy’ego Boba Thorntona. Para rozwiodła się jednak po trzech latach związku.

Związek Angeliny Jolie i Brada Pitta

Zdjęcia z pobytu Angeliny Jolie w Lwowie. Zobacz, co tam robiła [GALERIA]

Dzieci Angeliny Jolie

Angelina Jolie ma z Bradem Pittem aż sześcioro dzieci. Wcześniej adoptowała dziecko urodzone w Kambodży, które matka oddała do sierocińca. Nadała mu imę Maddox. Chłopiec często trafiał na łamy ówczesnej prasy plotkarskiej.

Angelina Jolie skończyła właśnie 48 lat. Tak dziś wygląda:

Czy to prawda, że aktor Brad Pitt związał się z aktorką Jennifer Lawrence? Wyjaśniła to w "Dzień Dobry TVN" Anna Wendzikowska. Jakie były jego poprzednie związki? - Jego pierwszą partnerką była…

Angelina Jolie należy do najlepiej zarabiających aktorek na świecie.

Jej fani są niezwykle zainteresowani jej codziennym życiem. Jej profil na Instagramie obserwuje aż 14,5 miliona osób.

Aktora na Instagramie niezwykle rzadko publikuje swoje zdjęcia. Częściej porusza istotne sprawy dla świata. Na Instagramie zachęca między innymi do wsparcia Ukrainy i Ukraińców. Edukuje swoich czytelników na tematy związane z przyszłością Ziemi. Kobiety zachęca do tego, by się badały.