Tak wygląda dziś Małgorzata Maier z Big Brothera. Zobaczcie, czym się zajmuje na co dzień! [26.06.2024]

Na czym polegał Big Brother?

"Big Brother" to program, który w polskiej telewizji zadebiutował w 2001 roku na antenie TVN. Polacy masowo codziennie włączali telewizory, by podglądać życie uczestników zamkniętych w Domu Wielkiego Brata. Śledzili ich wzajemne relacje i w konsekwencji poprzez głosowanie SMS-owe decydowali, kto opuszcza program.

Osoba, która docierała do wielkiego finału, wracała do domu z pokaźną sumą pieniędzy. W pierwszej edycji byłą to kwota pół miliona złotych.

Średnia oglądalność pierwszej edycji "Big Brothera" wynosiła aż 4,2 mln. Finałowy odcinek obserwowało w napięciu około 10 milionów widzów!