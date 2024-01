Tak wygląda dziś Shazza, królowa disco-polo. Zobaczcie zdjęcia!

Ile lat ma Shazza?

Shazza to jej pseudonim artystyczny. Naprawdę nazywa się Marlena Magdalena Pańkowska. Urodziła się w Pruszkowie 29 maja 1967 roku. Wkrótce skończy więc 57 lat.

Shazza, czyli Marlena Magdalena Pańkowska, dopiero co obchodziła 30-lecie swojej artystycznej kariery. Poinformowała przy okazji o zmaganiach z chorobą nowotworową, o której dowiedziała się…

Kariera muzyczna Shazzy

W latach 80. XX wieku grała i śpiewała w zespole Toy Boys. Lider grupy, Tomasz Samborski, zachęcił ją, by rozpoczęła karierę solową. I to był dobra decyzja. Występowała pod pseudonimem Shazza. Najpierw, co ciekawe podbiła amerykański rynek podbijając serca tamtejszej Polonii. Potem ruszyła w Polskę.

W 1995 roku zdobyła certyfikat złotej płyty. Stało się to dzięki piosence "Baiao Bongo", która do dziś jest jednym z jej największych hitów. To cover piosenki Nataszy Zylskiej. Shazzę okrzyknięto królową disco-polo.