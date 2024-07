Tak wygląda dziś syn Małgorzaty Ostrowskiej. Mamy zdjęcia Dominika Ostrowskiego! [3.07.2024]

Kariera Małgorzaty Ostrowskiej

Urodzona 2 maja 1958 roku w Szczecinku, Małgorzata Ostrowska od najmłodszych lat wykazywała pasję do śpiewu. W Studiu Sztuki Estradowej przy Estradzie Poznańskiej poznała przyszłych członków zespołu "Lombard" . Grupa stała się jednym z najważniejszych zespołów na polskiej scenie muzycznej. Małgorzata Ostrowska, śpiewając w "Lombardzie" w latach 1981-1991, zyskała ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię fanów. Jej kariera jednak nie zakończyła się wraz z odejściem z zespołu. W 1993 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu solowej drogi artystycznej, która również okazała się być pełna sukcesów.

Tak żyje Małgorzata Ostrowska

Małgorzata Ostrowska to nie tylko utalentowana artystka , ale również żona i matka. Jej mąż, Jacek Gulczyński, znany fotograf, od lat towarzyszy jej nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym, fotografując artystkę podczas wielu ważnych wydarzeń. Ich syn, Dominik, odziedziczył miłość do muzyki i dziś jest integralną częścią zespołu Małgorzaty Ostrowskiej, grając na gitarze. Ciekawostką jest, że szwagrem Małgorzaty jest Piotr "Gulczas" Gulczyński , znany z pierwszej edycji programu "Big Brother".

Oto Dominik Ostrowski - syn Małgorzaty Ostrowskiej

Dominik Ostrowski, jedyny syn Małgorzaty Ostrowskiej, urodził się w 1988 roku i dziś mieszka w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły średniej wybrał kulturoznawstwo, eksplorując różne dziedziny zainteresowań, zanim ostatecznie postawił na muzykę. Grał w kilku zespołach, zanim dołączył do zespołu swojej mamy jako gitarzysta. Dominik wyraźnie podkreśla, że bycie częścią muzycznego świata swojej mamy to dla niego nie ciężar, ale wyzwanie i okazja do pokazania własnej tożsamości.