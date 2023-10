Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" zdobył prestiżową nagrodę. Oto wyjątkowe zdjęcia

"Złamany Dom" w Poznaniu

Dom stoi na dość trudnym geotechnicznie terenie, dlatego cała jego konstrukcja zaprojektowana została z żelbetu, co nadało budynkowi odpowiednią sztywność. Ze względu na to, że działka opada na całej długości, dom ma trzy kondygnacje. Strefa wejścia, garaż, pokoje dzieci oraz niewielkie niezależne mieszkanie znajdują się na środkowej kondygnacji. Część dzienna z kuchnią i ogrodem zimowym na najniższej. Z kolei część sypialna właścicieli z gabinetem - na najwyższej.

Elementem spajającym wszystkie piętra jest przestrzennie zaprojektowana klatka schodowa, która latem działa jak komin wentylacyjny, wymuszając naturalny ruch powietrza, a zimą wciąga do domu ciepło generowane przez słońce. Elewacja i dachy domu oraz płot wykończone są surowymi modrzewiowymi listwami. Natomiast we wnętrzu pozostawiono nietynkowany beton struktury konstrukcyjnej domu. Wszystkie zabudowy meblowe we wnętrza zostały zaprojektowane z lakierowanej sklejki, a podłogi części dziennych i komunikacji z lastrika.