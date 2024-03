Tak wygląda jedyna córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2024]

Jednakże, mimo pewnego sukcesu w show biznesie, Aleksandra zdecydowała się na wycofanie z życia publicznego. Rzadziej pojawia się na ściankach premier i unika ekspozycji w mediach społecznościowych.

Jej matka, w jednym z wywiadów wyznała, że córka trochę się znudziła tą stroną show biznesu. Być może szuka ona nowych wyzwań lub chce po prostu zachować swoją prywatność.

- Trochę rzeczywiście zwolniła. Nie oszukujmy się - jest trochę nudy w tym, prawda? Bo co to znaczy pójście na jakąś premierę? Wtedy można spotykać znajomych i tak dalej, co jest niezwykle ważne i fajne. Można się przywitać z twórcami, pogratulować - to też jest fantastyczne (...) Też jest to ważne, ale myślę, że jeśli ileś razy to się powtarza, to może być to też taka rutyna, może wkraść się nuda. Myślę, że Aleksandra chce tego po prostu uniknąć - wyznała w Pomponiku Lidia Popiel.