Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Zabawa nad Wartą w Poznaniu ruszy na dobre

Klub na Fali po ponownym otwarciu!

Ostateczne prace trwały wczoraj do godziny 3 w nocy. Dziś, w piątek 21 czerwca Klub na Fali był przygotowywany do otwarcia od 7 rano. Nie udało się jednak otworzyć o godzinie 10:00, tak jak planowano.

Co nowego w tym sezonie?

Jeśli chodzi o cykliczne wydarzenia, to co wtorki o 19:00 będą darmowe lekcje tańca samby, bachaty czy zumby. Odbywa się to we współpracy z poznańskimi trenerami tańca. Co środę natomiast będzie odbywać się kino letnie - start już od pierwszej środy lipca. Nie ma jeszcze wybranego repertuaru. W czwartki ponownie będą turnieje koszykarskie - będzie można wygrać 500 złotych nagrody.