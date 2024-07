Tak wygląda najpiękniejsza Polka! 28-letnia Kasandra Zawal z Wielkopolski została Miss Polski 2024. Kim jest Kasandra Zawal? Zobacz zdjęcia

Wielki Finał Miss Polski 2024

Kasandra Zawal – kim jest nowa Miss Polski?

Miss Polski 2024 została Kasandra Zawal z Bierzglinka w województwie wielkopolskim. 28-latka obecnie mieszka i pracuje w Warszawie jako dziennikarka, specjalizująca się w tematyce lifestylowej, zdrowotnej i urodowej. Jednak to problemy społeczne leżą jej najbardziej na sercu. Kasandra jest również utalentowaną artystką, dla której śpiew jest największą pasją. Jej talent wokalny był doceniany na ogólnopolskich konkursach wokalnych już w czasach nastoletnich. Studia były dla niej okazją do udziału w projektach artystycznych, takich jak reklamy, teledyski czy filmy krótkometrażowe. Nie tylko zawodowo, ale i prywatnie Kasandra zajmuje się pisaniem – tworzy własną poezję. Jej zaangażowanie w teatr niezależny pozwoliło poruszać ważne tematy, takie jak depresja wśród młodych ludzi.

Nowa Miss Polski ma jasno określone cele na przyszłość, które są związane z szerzeniem świadomości na temat zdrowia fizycznego i psychicznego. Chciałaby przede wszystkim zająć się profilaktyką zdrowotną wśród kobiet oraz promować otwartość na temat zdrowia psychicznego. Jej zdaniem, proszenie o pomoc nie powinno być postrzegane jako słabość, a akceptacja wewnętrznego głosu i postępowanie w zgodzie ze sobą to klucz do świadomego samorozwoju. Kasandra podkreśla, że w przyszłości chciałaby wykorzystać swoje możliwości, by pomagać innym.