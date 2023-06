Tak wygląda ogród Marii Dejmek z serialu Barwy szczęścia. Zobaczcie zdjęcia [23.06.2023]

Tak mieszka Maria Dejmek z serialu "Barwy szczęścia"

Jak już informowaliśmy Maria Dejmek wraz z mężem Miłoszem i ich 4-letnim synkiem Guciem mieszkają w domu o powierzchni 155 metrów kwadratowych.

Jest to nowy i - co mocno podkreśla Maria Dejmek - wymarzony dom. Jest w nim bardzo dużo przestrzeni. W pokojach jest bardzo jasno. Maria Dejmek chciała mieć duży salon i taki właśnie ma. Wnętrza to połączenie nowoczesności z przeszłością. Mnóstwo tu designerskich mebli, ale i pamiątek po przodkach (lustro i komoda po babci, a obok nowoczesna leżanka prosto z Włoch).