Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [16.05.2024 r.]

Z miłością opiekuje się zarówno małymi jak i większymi zwierzętami na swoim gospodarstwie. Jej miłość do natury i zwierząt stanowi fundament jej codzienności.

Wiktoria jest także znaną influencerką , publikującą swoje życie na gospodarstwie na platformach takich jak TikTok, Instagram i YouTube. Nagrywanie filmów to dla niej nie tylko pasja, ale także sposobność do pokazania, że rolnictwo może być fascynującym życiowym wyborem dla młodych ludzi.

Z ogłoszenia Wiktorii wynika, że poszukuje partnera, który będzie odpowiednio do niej pasował pod względem wieku (od 21. do 30. roku życia) i gotowości do zaangażowania. Marzy o wspólnej przyszłości na swoim gospodarstwie, w otoczeniu przyjaznej rodziny i gromadki dzieci.

Podsumowując, Wiktoria z "Rolnik szuka żony" to młoda, pełna pasji rolniczka, która poszukuje nie tylko miłości, ale także partnera do życia na swoim malowniczym gospodarstwie. Jej historia przyciąga uwagę zarówno fanów programu, jak i osób zainteresowanych życiem na wsi i rolnictwem.