Pierwszy McDonald's w Polsce został otwarty w 1992 roku w Warszawie. Poznań "doczekał się" lokalu tej sieci dwa lata później. McDonald's w stolicy Wielkopolski był dziesiątą placówką w Polsce. Zlokalizowano go przy ul. 27 Grudnia na parterze DH Domar (naprzeciwko Okrąglaka). W tym miejscu działa też do dziś. Zobaczcie, jak to miejsce wyglądało ponad 20 lat temu!

