Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Bardzo się zmieniło! Mamy archiwalne zdjęcia

Międzynarodowe Targi Poznańskie na archiwalnych zdjęciach

Pod koniec lat 20. XX w. nie pasowała do estetyki przygotowywanych na PeWuKę pawilonów. Pomalowano jej żelazną konstrukcję na czerwono i niebiesko, by przystosować ją do ówczesnej zabudowy. Obecnie na fundamencie wieży stoi ażurowa Iglica, symbol Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Samo miejsce powstało jednak wcześniej. W 1911 roku przy zbiegu obecnych ulic Roosevelta i Bukowskiej odbyła się wystawa wschodnioniemiecka. Jej założeniem było pokazanie osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych Niemiec na terenie Wielkopolski, Pomorza, Śląska i Prus Wschodnich. Wzniesiono wtedy charakterystyczną Wieżę Górnośląską, którą zaprojektował Hans Poelzig. Co ciekawe, choć pośród branży architektonicznej wzbudzała ona zachwyt, samym poznaniakom się ona nie podobała. Ich zdaniem był to przykład dominacji niemieckiej architektury nad miastem.

Z kolei pomysł, by organizować targi, narodził się w 1917 roku podczas zjazdu Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu. Była to organizacja polskich kupców z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Targi miały być stworzone na wzór Targów Lipskich. W życie został wcielony kilka lat później, po wygraniu przez Polaków Powstania Wielkopolskiego.

I Targ Poznański, jak nazywała się wtedy impreza, miał miejsce w 1921, od 28 maja do 5 czerwca, a pierwszym dyrektorem został Mieczysław Krzyżankiewicz. Z kolei wydarzenie o charakterze międzynarodowym odbyło się w 1925. Do tego momentu w targach mogły uczestniczyć jedynie firmy polskie, z Wolnego Miasta Gdańska oraz zagraniczne, mające swoje filie w Polsce i reprezentowane przez polskich obywateli. Jednak rok wcześniej, w 1924 doszło do podpisania umów z firmami z Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii i Szwecji. W 1927 targi zostały przyjęte do Związku Targów Międzynarodowych.