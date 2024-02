Tak zmienili się Maryla Rodowicz, Artur Barciś, Teresa Lipowicz i inni. Zobaczcie zdjęcia! [5.02.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Na naszej liście znajdziecie polskich aktorów i piosenkarzy, którzy popularni byli już w latach 70. i 80. XX wieku. Do dziś niemal każdy Polak jest w stanie zanucić ich piosenki albo wymienić tytuły filmów, w których grali. Zobaczcie, jak zmienili się znani polscy aktorzy i piosenkarze. Zdjęcia >>>>> AKPA/ Piętka Mieszko, Baranowski Zobacz galerię (25 zdjęć)

Tak zmienili się polscy aktorzy i piosenkarze. Zobaczcie zdjęcia! O współczesnych artystach wiemy niemal wszystko. Sami pokazują w mediach społecznościowych, jak żyją, jakie mają mieszkania i domy, jak spędzają wakacje. Kilkadziesiąt lat temu skazani byliśmy na to co pojawi się w czasopismach i magazynach lub co sami powiedzą w telewizji lub radiu. Zobaczcie, jak gwiazdy polskiej sceny i ekranu wyglądały w latach 70. i 80. XX wieku. Zobaczcie, jak się zmieniły.