Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [12.06.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach.