Tak żyje na co dzień Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [22.04.2024 r.]

Przeszłość życiowa Zygmunta z "Sanatorium miłości"

Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań…

Pasje, które napędzają Zygmunta z "Sanatorium miłości 6"

Pasją życiową Zygmunta jest taniec , szczególnie tango argentyńskie. Podkreśla, że tańczy codziennie, oddając hołd swojej zmarłej małżonce (zawsze zakłada obrączkę). Oprócz tańca, Zygmunt kocha sport, zwłaszcza boks i piłkę nożną. Nie brakuje mu również zamiłowania do motoryzacji i podróży po Polsce.

Powód wizyty Zygmunta w "Sanatorium miłości"

Zygmunt przybył do "Sanatorium miłości" z nadzieją odnalezienia partnerki, z którą mógłby dzielić resztę życia. Jego podejście jest pełne optymizmu i determinacji. Nie ma wygórowanych oczekiwań co do wyglądu czy zachowania partnerki, lecz kładzie nacisk na szczerość, kulturę oraz akceptację dla swojej córki, którą się opiekuje.